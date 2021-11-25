"Отрежет голову": кузбассовцы сообщили об опасности на крыше дома

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Жители одного из городов Кемеровской области рассказали, что сильный ветер сделал крышу многоквартирного дома небезопасной для прохожих.

Сегодня, 25 ноября, в социальных сетях появилось видео, снятое в Междуреченске. Автор ролика сообщил, что ночью в городе был сильный ветер, который оторвал листы кровли на крыше дома по проспекту Коммунистическому. Кузбассовец высказал опасение, что данные элементы могут нанести смертельные ранения прохожим.

‒ На видео один болтается, но где-то еще бьет лист ветром сильно. Снизу ходят люди. Сорвется лист ‒ отрежет кому-то голову, ‒ подписал свой ролик автор.

Комментаторы порекомендовали мужчине не ходить рядом с опасным зданием до тех пор, пока проблема не будет ликвидирована.

Видео: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]

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