"Отрезали от города": кузбассовцы возмутились закрытием пешеходных мостов

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Жители Кемеровской области выразили недовольство действиями властей, которые заварили проходы через переправы.

Накануне в социальных сетях появились жалобы от пользователей из поселков под Междуреченском. Кузбассовцы сообщили, что испытали трудности с передвижением, так как привычные для них переправы были закрыты.

‒ "Остановка Еловая. Недавно на мосту поменяли все доски, наварили на перила решетку. А теперь заварили. Зачем?", "Теперь и вовсе отрезали от города, перекрыв мосты", " На днях жители сразу нескольких поселков не смогли уехать в город!"‒ возмутились местные жители.

Соответствующий запрос жители региона разместили и на платформе "Кузбасс Онлайн". Администраторы портала сообщили, что мосты в районе поселков Широкий Лог, Ольджерас и Усинский были возведены самовольно, поэтому не подлежат ремонту. Проведенная экспертиза признала мосты аварийными, из-за чего и было принято решение о закрытии проходов.

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