Отремонтированная часть кемеровской поликлиники примет пациентов в мае

Отмечается, что капитальный ремонт в медицинском учреждении проходил в три этапа. В текущий момент специалисты завершают работу в блоке А, там сейчас проводится внутренняя отделка помещений и накладка слаботочных систем. Таким образом, для пациентов учреждение станет доступно ближе к концу мая.

После открытия на пяти этажах строения появятся оборудование и мебель. Что касается блока Б, то он будет сдан в эксплуатацию не раньше 2023 года, поскольку еще готовится проектная документация. Точный срок выполнения работ удастся определить позднее, уточнили в региональном Минстрое.