Отремонтированная часть кемеровской поликлиники примет пациентов в мае

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Один из блоков в кемеровской поликлинике №5 возобновит прием пациентов после долгого перерыва на капитальный ремонт. Подробности озвучили представители Минстроя Кузбасса.

Отмечается, что капитальный ремонт в медицинском учреждении проходил в три этапа. В текущий момент специалисты завершают работу в блоке А, там сейчас проводится внутренняя отделка помещений и накладка слаботочных систем. Таким образом, для пациентов учреждение станет доступно ближе к концу мая.


После открытия на пяти этажах строения появятся оборудование и мебель. Что касается блока Б, то он будет сдан в эксплуатацию не раньше 2023 года, поскольку еще готовится проектная документация. Точный срок выполнения работ удастся определить позднее, уточнили в региональном Минстрое.

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