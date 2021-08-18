Негодующий кемеровчанин, высказываясь о проблеме, отметил, что замеченные им проблемы с воздухом наблюдались в утреннее время. По его словам, «отрава» затянула весь город. В качестве доказательства своих слов о выбросах он представил снимок автомобиля, полностью покрытого неким «липким налетом». При этом, как отметил сам автор комментария, машину он помыл за день до того, как сделать фотографии.

В поддержку горожанина под постом отметились еще несколько пользовательниц Сети, одна из которых обратил внимание на то, что чувствовала запах гари и вечером, а не только утром. Более того, испарения проникали в ее квартиру даже, как уточнила женщина, сквозь закрытые окна.

Сообщение кемеровчанина заметили представители кузбасского Роспотребнадзора, которые ответили, что готовы организовать проверку, однако для ее проведения им необходимо согласование с региональной прокуратурой, основанием для получения которого является официальное обращение. Его мужчине предложили оставить на сайте ведомства.