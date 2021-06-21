Отпуску быть: лечение, отдых, развлечения, не покидая Кузбасс

Как бы ни была важна ваша работа, как бы ответственно вы ни подходили к своим обязанностям и ни старались принести в семью больше денег, не пренебрегайте отпуском. Ведь во многом от того, насколько полноценным будет отдых, зависит ваша продуктивность. Санаторий "Шахтер" круглый год ждет гостей. И в каждом сезоне преподносит им приятные сюрпризы. Но лето – особенное время.
Дело в том, что санаторий "Шахтер" находится на берегу живописного проточного озера в экологически чистом уголке Кузбасса – Зенковском парке. Прогулки возле воды на свежем воздухе, красивый загар, вкусное барбекю в специально оборудованных беседках, приятное общение или спокойное уединение – благодаря удачному расположению оздоровительного комплекса все это доступно его гостям в летнее время.
Ну и конечно, санаторий "Шахтер" предлагает широкий спектр оздоровительных услуг: грязе-, глино-, озокеритолечение, физиотерапию, иглорефлексотерапию, аппаратную косметологию, барокамеру, озоно-, спелеотерапию, лечебный душ, медицинский массаж, ЛФК, занятия в тренажерном зале и многое другое. Женщины смогут без очередей и лишнего стресса посетить в санатории гинеколога: прием и консультация проводятся бесплатно. Дополнительно по назначению врача прямо в санатории можно сдать лабораторные анализы.
Из-за пандемии коронавируса у клиентов оздоровительных учреждений возрос спрос на реабилитационные программы для людей, перенесших это тяжелое заболевание. Такая услуга есть и в санатории "Шахтер". Помимо процедур, направленных на коррекцию последствий, вызванных опасным вирусом, здесь можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию.
Большое внимание в санатории "Шахтер" уделяют сбалансированной диете отдыхающих – ведь это одна из основ здоровья. Здесь открылась столовая с питанием по типу "шведский стол" с разнообразным меню. Специалисты санатория, зная, что лечебный процесс напрямую зависит от правильно подобранной диеты, следуют этому правилу.
На столы гостей санатория попадают блюда, приготовленные только из свежих и качественных продуктов (вся закупаемая продукция сертифицирована). Разнообразие горячих блюд, салатов, овощей и фруктов, выпечки и напитков приятно удивляет гостей кузбасской здравницы. Диета в санатории назначается после консультации с лечащим врачом, а также в соответствии с рекомендациями диетической сестры.
Не забыли в санатории "Шахтер" и об интересном досуге: бильярд, настольный и большой теннис, настольные игры, библиотека, компьютерный зал, ресторан, спортивный комплекс, аквацентр – все это и многое другое позволит скоротать свободное время.
Отдых в санатории "Шахтер" можно организовать в самых разных форматах: выбрать оптимальный комплекс услуг и удобный срок пребывания. Пребывание в оздоровительном центре подарит вам теплые эмоции, яркие впечатления и заботу персонала: вы расслабитесь, выспитесь, восстановите эмоциональный баланс и вернетесь к работе полными сил и энергии.
Путевки выгодно приобретать в рассрочку. Оформить ее можно непосредственно в санатории "Шахтер" или в любом отделении "Почта Банк" и "Банк Хоум Кредит". Подробности здесь.
При заезде необходимо при себе иметь паспорт и медицинскую карту. Не упускайте возможность и бронируйте путевки прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу)
8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
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