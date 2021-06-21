Отпуску быть: лечение, отдых, развлечения, не покидая Кузбасс

Как бы ни была важна ваша работа, как бы ответственно вы ни подходили к своим обязанностям и ни старались принести в семью больше денег, не пренебрегайте отпуском. Ведь во многом от того, насколько полноценным будет отдых, зависит ваша продуктивность. Санаторий "Шахтер" круглый год ждет гостей. И в каждом сезоне преподносит им приятные сюрпризы. Но лето – особенное время.

Дело в том, что санаторий "Шахтер" находится на берегу живописного проточного озера в экологически чистом уголке Кузбасса – Зенковском парке. Прогулки возле воды на свежем воздухе, красивый загар, вкусное барбекю в специально оборудованных беседках, приятное общение или спокойное уединение – благодаря удачному расположению оздоровительного комплекса все это доступно его гостям в летнее время.