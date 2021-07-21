Отправившийся на сбор ягоды ребенок пропал в Кузбассе

Разыскать сына горожанка пробовала самостоятельно, однако ей этого не удалось. В итоге женщина с заявлением о пропаже малолетнего обратилась к полицейским. Горожанка рассказала правоохранителям, что исчез ее 10-летний сын накануне, когда они вместе отправились собирать ягоду на поляне в районе поселка Старобелово. Там же ребенок без разрешения ушел от родительницы в неизвестном направлении.

К розыску пропавшего были привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и волонтеры. Члены поисковой группы опросили приятелей школьника, обошли леса и осмотрели берега водоемов. Ориентировка с приметами пропавшего была размещена в Сети.

В итоге ребенка разыскали дома, куда он сам вернулся после того, как услышал об организованных поисках от сверстников. Как оказалось, все время, что он числился пропавшим, мальчик просто гулял, а возвращаться к родительнице не хотел из-за того, что не стал помогать ей собирать ягоду и ушел от нее без спроса.

Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.