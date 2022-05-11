Отопительный сезон завершился сразу в двух муниципалитетах Кузбасса

Сегодня, 11 мая, завершился отопительный сезон в Промышленновском округе и городе Ленинске-Кузнецком. Соответствующее решение было принято муниципалитетами на основании того, что среднесуточная температура воздуха не опускалась ниже +8°C в течение пяти суток.

Власти региона подчеркнули, что отопительный сезон в Кузбассе длится в среднем около восьми месяцев. Сейчас специалисты готовятся к тому, чтобы начать подготовку к следующей зиме. В этом году на обогрев населения работали 944 котельные, часть из которых была обновлена в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее кемеровские власти рассказали об отключении отопления, а специалисты назвали сроки отключения горячей воды в южной столице региона.