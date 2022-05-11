Отопительный сезон завершился сразу в двух муниципалитетах Кузбасса

0
Фото:  

Власти Кемеровской области сообщили о прекращении подачи тепла на некоторых территориях.

Сегодня, 11 мая, завершился отопительный сезон в Промышленновском округе и городе Ленинске-Кузнецком. Соответствующее решение было принято муниципалитетами на основании того, что среднесуточная температура воздуха не опускалась ниже +8°C в течение пяти суток.


Власти региона подчеркнули, что отопительный сезон в Кузбассе длится в среднем около восьми месяцев. Сейчас специалисты готовятся к тому, чтобы начать подготовку к следующей зиме. В этом году на обогрев населения работали 944 котельные, часть из которых была обновлена в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.


Ранее кемеровские власти рассказали об отключении отопления, а специалисты назвали сроки отключения горячей воды в южной столице региона.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36187

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined