Отлетевшее колесо разбило заправлявшуюся иномарку в Кемерове

Инцидент произошел в Кировском районе Кемерова. По словам очевидца, его родители заправляли автомобиль, когда в переднюю часть транспортного средства ударилось колесо, отлетевшее от проезжавшей мимо машины. В результате левая часть капота и бампера Toyota оказались серьезно повреждены.

‒ Водитель пенсионер, руками разводит <…> А прицеп тот старый, конченный, ‒ рассказал горожанин в видеоролике, размещенном в Сети.

Мужчина отметил, что никто не пострадал. Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы выяснить подробности произошедшего. На момент публикации данной новости по факту инцидента с правоохранителям не связывались.