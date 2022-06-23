Открытый у стен детсада колодец шокировал жителей кузбасского города

0
Фото:  

В одном из городов Кузбасса местные жители наткнулись на открытый колодец, который расположен возле учреждения для малышей.

Сообщение об открытом колодце на улице Ленина, 112 появилось в сообществе во "ВКонтакте". Автор снимков указала, что опасный объект расположен возле детского садика и если сейчас не предпринять какие-то меры, то в скором времени на обозначенной территории может случиться трагедия.

Просто нет слов(((, заключила она в подписи к кадрам.

В комментариях на публикацию отреагировали чиновники из администрации города Осинники, которые сообщили, что информацию об открытом колодце уже передана сотрудникам отдела ЖКХ. Ответ о проделанной работе появится до 24 июня 2022 года.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что опасный для жизни колодец взволновал прохожих в Прокопьевске.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37486

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined