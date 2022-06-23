Открытый у стен детсада колодец шокировал жителей кузбасского города

Сообщение об открытом колодце на улице Ленина, 112 появилось в сообществе во "ВКонтакте". Автор снимков указала, что опасный объект расположен возле детского садика и если сейчас не предпринять какие-то меры, то в скором времени на обозначенной территории может случиться трагедия.

– Просто нет слов(((, – заключила она в подписи к кадрам.

В комментариях на публикацию отреагировали чиновники из администрации города Осинники, которые сообщили, что информацию об открытом колодце уже передана сотрудникам отдела ЖКХ. Ответ о проделанной работе появится до 24 июня 2022 года.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что опасный для жизни колодец взволновал прохожих в Прокопьевске.