Открытый пожарный гидрант встревожил кузбассовцев

Ленинск-кузнечане сообщили в социальных сетях, что на улице 10 лет Октября стоит открытый гидрант. При этом, по словам горожан, такая ситуация наблюдается уже не первый месяц.

‒ Мало того, что туда может кто-то упасть, так его могут сломать, он может заржаветь. А потом, не дай Бог, пожар и пожарную машину не смогут там заправить, ‒ высказали свои опасения кузбассовцы.

Представители администрации города в ответ на обращение сообщили, что передали информацию специалистам. Им предстоит обследовать указанный гидрант и принять соответствующие меры.