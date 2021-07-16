Открытый погреб на пешеходной тропе возмутил кемеровчан

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Открытый погреб обеспокоил кемеровчан, которые выразили опасение за свою жизнь и здоровье на просторах Сети.

В соцсетях житель кузбасской столицы рассказал об опасности, которая подстерегает горожан на одной из улиц города. Как оказалось в районе дома на Тухачевского, 41 возле пересечения с проспектом Молодежным открыта погребная яма.

– Один (погреб – прим.ред.) находится прям по пешей тропинке, любой ребенок или взрослый может провалиться туда, – заявил в подписи к публикации.

По словам автора поста, риск провалиться в глубокий погреб значительно возрастает ночью., поскольку в темное время не огороженное углубление можно не заметить и упасть вниз.

Да!
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