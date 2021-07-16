Открытый погреб на пешеходной тропе возмутил кемеровчан

В соцсетях житель кузбасской столицы рассказал об опасности, которая подстерегает горожан на одной из улиц города. Как оказалось в районе дома на Тухачевского, 41 возле пересечения с проспектом Молодежным открыта погребная яма.

– Один (погреб – прим.ред.) находится прям по пешей тропинке, любой ребенок или взрослый может провалиться туда, – заявил в подписи к публикации.

По словам автора поста, риск провалиться в глубокий погреб значительно возрастает ночью., поскольку в темное время не огороженное углубление можно не заметить и упасть вниз.