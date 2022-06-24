+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Открытый люк посреди автомобильной дороги на проспекте возмутил кемеровчан

0
Фото:  

В Сети жители кузбасской столицы пожаловались на небезопасные кемеровские дороги, который пришли в негодный вид.

По словам пользователя "ВКонтакте", проезжая часть в районе Притомского проспекта совсем небезопасна как для автомобилистов, так и для пешеходов. Причиной волнения граждан стал тот факт, что асфальтированное покрытие на участке дороги покрылась дырами, а канализационный люк и вовсе оказался открыт.

Советую всем автомобилистам ездить через дворы, а иначе замена подвески или вызов эвакуатора, сказал кемеровчанин.

За подробностями по ситуации журналист интернет-журнала AVOKADO направил запрос в кемеровскую мэрию, где пообещали прокомментировать информацию, но немного позже.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37517

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined