Открытый люк посреди автомобильной дороги на проспекте возмутил кемеровчан

По словам пользователя "ВКонтакте", проезжая часть в районе Притомского проспекта совсем небезопасна как для автомобилистов, так и для пешеходов. Причиной волнения граждан стал тот факт, что асфальтированное покрытие на участке дороги покрылась дырами, а канализационный люк и вовсе оказался открыт.

– Советую всем автомобилистам ездить через дворы, а иначе замена подвески или вызов эвакуатора, – сказал кемеровчанин.

За подробностями по ситуации журналист интернет-журнала AVOKADO направил запрос в кемеровскую мэрию, где пообещали прокомментировать информацию, но немного позже.