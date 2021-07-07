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Открытое киберспортивное мероприятие по 5 дисциплинам в честь празднования 300-летия Кузбасса — KUZBASS ESPORTS OPEN 2021

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Государственное автономное учреждение "Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса" совместно с киберспортивным холдингом SGL объявили о запуске онлайн-турниров по Dota 2, Fortnite, Hearthstone, NBA 2K21 и FIFA 21.

15 июля в формате онлайн стартует первый турнир мероприятия по Fortnite. 17 июля начнутся открытые квалификации по FIFA 21 и NBA 2K21, а 24 июля все зарегистрировавшиеся игроки смогут принять участие в онлайн-турнирах по Dota 2 и Hearthstone. Общий призовой фонд мероприятия составляет 300 000 рублей.


Участие в турнирах является бесплатным и открыто для всех участников вне зависимости от региона проживания. Финальный этап каждого из состязаний пройдет в прямом эфире с участием студии аналитики и комментаторов киберспортивного холдинга SGL.


Регистрация уже открыта и приглашает к участию всех желающих на площадку https://kuzbass.sgl.one.


Вся подробная информация о мероприятии доступна пользователям ВКонтакте и Instagram.

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