Открытое киберспортивное мероприятие по 5 дисциплинам в честь празднования 300-летия Кузбасса — KUZBASS ESPORTS OPEN 2021

15 июля в формате онлайн стартует первый турнир мероприятия по Fortnite. 17 июля начнутся открытые квалификации по FIFA 21 и NBA 2K21, а 24 июля все зарегистрировавшиеся игроки смогут принять участие в онлайн-турнирах по Dota 2 и Hearthstone. Общий призовой фонд мероприятия составляет 300 000 рублей.

Участие в турнирах является бесплатным и открыто для всех участников вне зависимости от региона проживания. Финальный этап каждого из состязаний пройдет в прямом эфире с участием студии аналитики и комментаторов киберспортивного холдинга SGL.

Регистрация уже открыта и приглашает к участию всех желающих на площадку https://kuzbass.sgl.one.

Вся подробная информация о мероприятии доступна пользователям ВКонтакте и Instagram.