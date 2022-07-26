Открытие ТЦ в центре Кемерова оказалось перенесено на поздние сроки

Представители Министерства промышленности и торговли Кузбасса на просторах Сети, сославшись на владельца торговой площади, сказали, что двери для посетителей откроются не скоро.

– По информации представителя компании, планируемый срок открытия торгового центра "Проспект" четвертый квартал 2022 – первый квартал 2023 года, – следует из текста сообщения.

Ранее власти столицы Кузбасса сообщили о сроках открытия нового крупного ТЦ, что расположен в самом центре города у Парка Ангелов. В местном правительстве отметили, что на данный момент этот вопрос находится в компетенции собственника объекта.