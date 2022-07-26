Открытие ТЦ в центре Кемерова оказалось перенесено на поздние сроки

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Торговый центр, что расположен у Парка Ангелов в кузбасской столице, в ближайшее время будет закрыт. Об этом сказали в Министерства промышленности и торговли Кузбасса

Представители Министерства промышленности и торговли Кузбасса на просторах Сети, сославшись на владельца торговой площади, сказали, что двери для посетителей откроются не скоро.

По информации представителя компании, планируемый срок открытия торгового центра "Проспект" четвертый квартал 2022 первый квартал 2023 года, следует из текста сообщения.

Ранее власти столицы Кузбасса сообщили о сроках открытия нового крупного ТЦ, что расположен в самом центре города у Парка Ангелов. В местном правительстве отметили, что на данный момент этот вопрос находится в компетенции собственника объекта.

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