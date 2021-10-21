Коллективу чуть больше года, но он уже, как маленький Моцарт, покорил сердца многих слушателей города и области. Камерный оркестр славится многообразием своих программ для детей и взрослых, которые неизменно дарят радость и умиротворение.
Говорят, что можно бесконечно смотреть, как горит огонь и бежит река. Также бесконечно можно слушать музыку, которая прозвучит для вас на этом концерте. Вы совершите музыкальное путешествие от барокко до наших дней и гидами будут лучшие представители своих эпох: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Моцарт, Жорж Бизе, Йоганес Брамс и Астор Пьяццолла.
Художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Дмитрий Ганин.
Ведущая Анастасия Скулкова.
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