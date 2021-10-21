Коллективу чуть больше года, но он уже, как маленький Моцарт, покорил сердца многих слушателей города и области. Камерный оркестр славится многообразием своих программ для детей и взрослых, которые неизменно дарят радость и умиротворение.

Говорят, что можно бесконечно смотреть, как горит огонь и бежит река. Также бесконечно можно слушать музыку, которая прозвучит для вас на этом концерте. Вы совершите музыкальное путешествие от барокко до наших дней и гидами будут лучшие представители своих эпох: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Моцарт, Жорж Бизе, Йоганес Брамс и Астор Пьяццолла.

Художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Дмитрий Ганин.

Ведущая Анастасия Скулкова.

2 ноября, 18:30

Концерт камерного оркестра "Вечная классика", 6+