Открытие нового терминала в аэропорту Новокузнецка запланировано на 2023 год

Как известно, деятельность нового терминала будет направлена на обслуживание пассажиров внутренних линий. Состоять он будет из трех этажей, общая площадь здания будет равна 18 тысячам квадратных метров. Об этом пишут «Интерфакс», ссылаясь на представителя «Аэрокузбасса».

Стоимость всех работ, планируемых на объекте, еще неизвестна. Ее смогут назвать только после того, как специалисты завершат работу над проектом.

В компании, занимающейся управлением аэропорта, уточнили, что инвестор уже был найден, но его имя не разглашается. Журналистам в организации только уточнили, что он является «крупным игроком».

Также в издании отметили, что планирование строительства в Новокузнецке началось еще весной прошлого года. Однако тогда у компании возникли затруднения с привлечением средств на реализацию проекта.