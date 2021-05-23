Открытие нового терминала состоялось в аэропорту в Кемерове

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Четырехэтажное здание нового аэровокзала открылось в областном центре Кузбасса 23 мая. Благодаря новому объекту пропускная способность аэропорта повысится в разы.

Пассажиропоток, как заявил руководитель аэропортового холдинга "Новапорт" Романа Троценко, к 2028 году должна достигнуть 1 миллиона человек. На достижение планируемых результатов в том числе повлияет и то, что один из этажей четырехэтажного здания находится под землей. Только за счет этого пропускная способность увеличивается в два раза – с 200 до 460 пассажиров в час. Положительно влияет это и на условия пребывания в аэропорту, и качество обслуживания горожан.


Также отмечается, что в новом терминале были оборудованы два телетрапа. За сет этого пассажиры самолетов сразу после рейса смогут попасть в помещение аэровокзала.


Из-за ухудшения показателей пассажирапотока, обусловленного COVID-19, в 2020 году, как отметил Роман Троценко, сроки по достижению 1 миллиона пассажиров были скорректированы. Теперь планируется, что достигнуть его второй аэровокзал в Кемерове сможет не ранее 2028 года.


Торжественное мероприятие по случаю открытия нового терминала в международном аэропорту имени Алексея Леонова посетил и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Глава региона же подчеркнул, что ввод в эксплуатацию второго аэровокзала в аэрогавани имеет важность регионального значения, отметив и то, что сдан объект был аккурат в канун проведения мероприятий в рамках празднования 300-летия Кузбасса.


На открытие присутствовал и генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский. Его компания занималась поставками строительных материалов, спецодежды и инструментов на объект возведения нового терминала в кемеровском аэропорту. Также Михаил Шкуропатский уточнил, что "Кузнецкий альянс" попытался создать для своих партнеров максимально комфортные условия. Делалось это, и в том числе с помощью минимизации цены поставок и отсрочкой по оплате предоставляемых услуг.

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