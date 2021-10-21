Открытие нового мемориала войнам ВОВ состоялось в кузбасском городе

0
Фото:  

Новый мемориал в память о героях Великой Отечественной войны появился в Анжеро-Судженске.

Об открытии нового памятного объекта в городе рассказал глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко в своем Instagram-аккаунте.


Чиновник отметил, что в создании мемориала участие принимал Центр поддержки несовершеннолетних детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Проект организации "Дань уважения и памяти" стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. А результатом его реализации стало новое памятное место в Северном районе города, рассказал подробности представитель местной власти.

При этом в комментарии к публикации пользователь Сети заявил, что объявления о торжественном объявлении не было и если бы другие люди знали о мероприятии, то могли бы изъявить желание присоединиться.

Фото: Instagram / rybalko_a_n

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30332

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined