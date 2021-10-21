Открытие нового мемориала войнам ВОВ состоялось в кузбасском городе

Об открытии нового памятного объекта в городе рассказал глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко в своем Instagram-аккаунте.
Чиновник отметил, что в создании мемориала участие принимал Центр поддержки несовершеннолетних детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
– Проект организации "Дань уважения и памяти" стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. А результатом его реализации стало новое памятное место в Северном районе города, – рассказал подробности представитель местной власти.
При этом в комментарии к публикации пользователь Сети заявил, что объявления о торжественном объявлении не было и если бы другие люди знали о мероприятии, то могли бы изъявить желание присоединиться.
Фото: Instagram / rybalko_a_n
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