Открытие нового крупного спорткомплекса в Кузбассе оказалось отсрочено

В районе Красный Камень в городе Киселевск продолжается строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса, оборудованного бассейном, тренажерным залом, а также универсальным помещением, где все желающие в будущем смогут заниматься йогой, аэробикой и ушу. К слову, пропускная способность комплекса – около 100 человек в смену. Отмечается, что открытие объекта должно было произойти весной текущего года, правда планы сорвались.

Так, на сайте государственных закупок появился новый тендер на начало второго этапа строительства, но вскоре его отменили, не предъявив никаких объяснений по такому решению. Однако на днях Минстрой Кузбасса возобновил торги по поиску подрядчика.

Из документов следует, что стартовая цена контракта составила 18 223 931 рублей. Срок завершения всех работ – до 15 ноября 2022 года. Таким образом, у подрядчика будет восемь месяцев на его исполнение. Стоит отметить, что ранее власти заявляли, что открытие четырехэтажного спорткомплекса состоится весной.