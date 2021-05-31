Как стало известно журналистам издания, бассейн «Лазурный», закрытый на ремонт еще в середине июля 2019 года, откроется не скоро, об этом редакции сообщили представители компании.

– Открыть его хотели сначала в апреле, потом в мае. В настоящее время продолжаются работы на фасаде. В запасе как минимум два месяца, но точных сроков открытия нет, – приводят цитату представителя компании «Перспектива 24» в издании.

Так, объект, расположенный близ Университетского моста в Кемерове, ранее планировалось открыть к дате празднования 300-летия Кузбасса. Однако позже открытие перенесли еще несколько раз.