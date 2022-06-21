Открытие крупного ТРЦ состоится в Кемерове через несколько дней

В предстоящий четверг, 23 июня, в столице Кузбасса свои двери для посетителей распахнет ТРК "Гринвич", о чем сообщает "Авант-Партнер", ссылаясь на работающего там предпринимателя.

– Все судебные разбирательства завершились, разрешение на возобновление работы было получено на прошлой неделе в связи с полным выполнением предписаний по противопожарной безопасности, – сказано в тексте публикации.

Известно, что часть заведений, расположенных на первом этаже с отдельными входами, уже работает.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский "Гринвич" закрылся для посетителей. Однако позже кузбасские власти все-таки рассказали о судьбе закрытого ТРЦ и отметили, что он сможет возобновить работы, если собственники выполнят целый ряд условий.