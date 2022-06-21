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Открытие крупного ТРЦ состоится в Кемерове через несколько дней

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В столице Кузбасса в скором времени возобновит работу ТРЦ "Гринвич".

В предстоящий четверг, 23 июня, в столице Кузбасса свои двери для посетителей распахнет ТРК "Гринвич", о чем сообщает "Авант-Партнер", ссылаясь на работающего там предпринимателя.

– Все судебные разбирательства завершились, разрешение на возобновление работы было получено на прошлой неделе в связи с полным выполнением предписаний по противопожарной безопасности, – сказано в тексте публикации.

Известно, что часть заведений, расположенных на первом этаже с отдельными входами, уже работает.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский "Гринвич" закрылся для посетителей. Однако позже кузбасские власти все-таки рассказали о судьбе закрытого ТРЦ и отметили, что он сможет возобновить работы, если собственники выполнят целый ряд условий.

Да!
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