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Открытие кемеровского ТРЦ вновь затянулось

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Срок устранения нарушений в закрытом торгово-развлекательном центре в кузбасской столице продлен.

Для владельца ТРЦ "Маяк", расположенного в Ленинском районе Кемерова, была установлена новая дата, до которой требуется устранить нарушения пожарной безопасности. Ранее из-за них объект был закрыт.


Сейчас в ТРЦ еще есть недочеты, которые могут представлять потенциальную угрозу для безопасности посетителей. Владелец объекта должен ликвидировать нарушения до 30 июня 2022 года. До этого "Маяк" не начнет работу, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на УФССП РФ по Кемеровской области.


Ранее суд постановил, что недочеты в "Маяке" должны быть устранены до 31 января 2022 года. Собственник выставил часть данного ТРЦ на продажу.

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