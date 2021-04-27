Открытие чемпионата России по тайскому боксу состоялось в Кемерове

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В столице Кузбасса прошло торжественное открытие российского чемпионата по тайскому боксу, по итогам которого спортсмены смогут попасть в состав национальной сборной страны.

Чемпионат России по тайскому боксу собрал в Кемерове более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Мероприятие, посвященное 20-летию Федерации тайского бокса в Кузбассе и 300-летию региона, также посетили заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд и многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, чемпион мира по версии GLORY, заслуженный мастер спорта России Артем Вахитов.

Помимо этого, почетными гостями первого дня соревнований стали президент Спортивной федерации тайского бокса-муайтай России Дмитрий Путилин, министр спорта Кузбасса Сергей Мяус, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева и чрезвычайный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават, который ранее уже провел встречу с местными властями. На открытии чемпионата России присутствовал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, для региона очень почетно принимать соревнования такого масштаба.


Для многих кузбасских спортсменов, которые принимают участие в чемпионате, первый день соревнований прошел успешно. Так, победу одержали Салават Исаев, Холмурод Рахимов, Андрей Хромов, Алексей Ульянов, Сергей Косых, Евгений Пахомов, Дарья Видягина и Полина Петрова.

В дальнейшем они могут попасть в сборную России и показать свои навыки в чемпионате мира, который состоится в декабре текущего года, а также на Кубке мира, запланированном на июнь 2021 года. Эти соревнования станут отборочными на Всемирные Игры по неолимпийским видам спорта IWGA (США) в 2022 году.

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