Открытие чемпионата России по тайскому боксу состоялось в Кемерове

Помимо этого, почетными гостями первого дня соревнований стали президент Спортивной федерации тайского бокса-муайтай России Дмитрий Путилин, министр спорта Кузбасса Сергей Мяус, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева и чрезвычайный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават, который ранее уже провел встречу с местными властями. На открытии чемпионата России присутствовал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, для региона очень почетно принимать соревнования такого масштаба.

Для многих кузбасских спортсменов, которые принимают участие в чемпионате, первый день соревнований прошел успешно. Так, победу одержали Салават Исаев, Холмурод Рахимов, Андрей Хромов, Алексей Ульянов, Сергей Косых, Евгений Пахомов, Дарья Видягина и Полина Петрова.