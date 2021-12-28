Открытие бюста Кузнецову состоялось в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса сообщили об установке бюста заслуженному металлургу в сквере Кузнецова.

Сегодня, 28 декабря, в Новокузнецке был открыт бюст генеральному директору Кузнецкого металлургического комбината, герою социалистического труда, заслуженному металлургу, кандидату технических наук Алексею Федоровичу Кузнецову. Памятник был установлен в сквере имени Кузнецова.

‒ Для Новокузнецка этот человек ‒ ярчайший пример трудовой доблести. На счету Алексея Федоровича 60 изобретений, 110 рационализаторских предложений. С апреля 1981 года до 1995 года возглавлял Кузнецкий металлургический комбинат, ‒ рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Градоначальник отметил, что Кузнецову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина. Также новокузнечанин был награжден Орденом Октябрьской Революции, Орденом Трудового Красного Знамени и медалями.


Над бюстом работал скульптор Андрей Богданов и художник Илья Храбрый.

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