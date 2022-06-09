Открытая "ловушка" посреди проезжей части испугала кузбассовцев

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Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области заметили открытый люк прямо на дороге.

Березовчанка заметила на проезжей части открытый люк, который был ничем не прикрыт. Кроме того, судя по фотографии, сделанной женщиной, потенциально опасное место ничем не огородили. Горожанка уточнила, что люк исчез на проспекте Ленина.

‒ С наступлением темноты кто-нибудь попадется, ‒ предположила жительница Березовского.

Комментаторы назвали указанное березовчанкой место "порталом" и также выказали опасение, что один из автомобилей может попасть в открытый люк колесом. Однако через несколько часов горожане сообщили, что крышка была возвращена на место.

Фото:  
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