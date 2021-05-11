Отключение горячего водоснабжения начнется в Новокузнецке на неделе

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В ближайшие выходные в южной столице Кузбасса начнутся первые отключения горячей воды. Сроки стали известны из сообщения комитета местного ЖКХ.

С 15 мая в Новокузнецке будет приостановлена подача горячего водоснабжения. Первыми, кого коснутся мероприятия, окажутся жители Орджоникидзевского и Кузнецкого районов. Обусловлено это тем, что Кузнецкая ТЭЦ начнет испытания тепловых сетей, которые закончатся 28 мая.


Гидравлические испытания запланированы и на Западно-Сибирской ТЭЦ. Ее потребители – жители Заводского и Новоильинского районов – останутся без горячей воды на аналогичный срок – с 15 по 28 мая.


Следующее отключение запланировано в части Центрального и части Куйбышевского районов города – там горячее водоснабжение будет прекращено в период с 9 июня по 22 июня. Потребители указанной части Новокузнецка относятся к Кузнецкой ТЭЦ.


Также горячая вода прекратит литься из кранов потребителей Центральной ТЭЦ – жителей Центрального и части Куйбышевского районов города. Подача водоснабжения у них прекратиться с 8 июня по 24 июня.


Помимо того, в Instagram-аккаунте комитета ЖКХ Новокузнецка также рассказали о том, когда пройдут гидравлические испытания от котельных.


Таким образом, известно, что с 18 по 1 июня указанные работы будут вестись от Куйбышевской центральной котельной, аналогичный период времени будут длиться испытания на Абашевской районной котельной, с 8 по 22 июля – на Зыряновской районной котельной, с 20 июля по 3 августа – на Байдаевской районной котельной, с 29 июля по 13 августа – в поселке Притомском.


В ЖКХ призывают местных жителей с пониманием отнестись к изложенной информации, а также к тому, что сроки проведения испытаний могут быть скорректированы в том случае, если отопительный сезон в городе будет продлен.

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