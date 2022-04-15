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Отходы заполонили улицы кузбасского города

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Фото:  

В кузбасском городе мусор заполонил местные улицы и дворы, из-за чего дети предпочли играть не на площадках, а в отходах.

В социальных сетях жители Ленинска-Кузнецкого пожаловались местным властям на то, что их дети вынуждены играть в горах мусора. По словам автора сообщения, речь идет о территории во дворе по улице Зварыгина, 15.

Смотреть страшно и в этой свалке играют дети. А убрать у нас в городе как обычно некому, ‒ заявил автор.

Судя по кадрам, практически вся земля у кирпичных стен покрыта отходами, в числе которых оказались стекла, а также ненужный матрас.

В комментариях к поту интернет-пользователь тоже решил поделиться снимками с несанкционированными свалками в городе. Правда в этот раз хлам оказался разбросан среди гаражей. Примечательно, что большая часть отходов это бутылки из-под денного хмельного напитка.

Фото: ВКонтакте / "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

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