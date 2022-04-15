Отходы заполонили улицы кузбасского города

В социальных сетях жители Ленинска-Кузнецкого пожаловались местным властям на то, что их дети вынуждены играть в горах мусора. По словам автора сообщения, речь идет о территории во дворе по улице Зварыгина, 15.

‒ Смотреть страшно и в этой свалке играют дети. А убрать у нас в городе как обычно некому, ‒ заявил автор.

Судя по кадрам, практически вся земля у кирпичных стен покрыта отходами, в числе которых оказались стекла, а также ненужный матрас.