Отходы загорелись возле жилого дома в Кемерове

Вечером в четверг, 16 декабря, в 18:43 по местному времени сотрудникам МЧС поступил сигнал о возгорании в районе Терешковой, 18Б. После на указанное место оперативно выдвинулись семь борцов с огнем и две единицы спецтехники.

– На момент прибытия пожарных из коллектора шел дым. Оказалось, что воспламенился мусор,– прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в ведомстве.

Ликвидировать пламя удалось в 18:57. По предварительным данным, огонь возник из-за неосторожного обращения с огнем.