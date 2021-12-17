Отходы загорелись возле жилого дома в Кемерове

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Накануне вечером в Кемерове произошло возгорание в мусоропроводе. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу журналисту AVOKADO прокомментировали произошедшее.

Вечером в четверг, 16 декабря, в 18:43 по местному времени сотрудникам МЧС поступил сигнал о возгорании в районе Терешковой, 18Б. После на указанное место оперативно выдвинулись семь борцов с огнем и две единицы спецтехники.

На момент прибытия пожарных из коллектора шел дым. Оказалось, что воспламенился мусор,– прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в ведомстве.

Ликвидировать пламя удалось в 18:57. По предварительным данным, огонь возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Да!
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