Отходы воспламенились в кузове грузовика на кемеровской дороге

По информации администрации города, инцидент произошел на улице Суворова, где пришлось провести вынужденную выгрузку мусора из-за возгорания в грузовике.

– Сегодня, 28 апреля, в 7:30 утра водитель мусоровоза МП "Спецавтохозяйство" при движении из Кедровки через Рудничный район на полигон заметил задымление в кузове мусоровоза, – следует из сообщения в Сети.

Также отмечается, что для избежания дальнейшего распространения пламени, водитель в срочном порядке произвел разгрузку и вызвал на место пожарных. Правда в ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO уточнили, что помощь специалистов при тушении огня не потребовалась. Никто не пострадал.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сегодня утром неподалеку от южной столицы Кузбасса вспыхнул микроавтобус. Пламя полностью уничтожило автомобиль. Видео с места пожара появилось в Сети.