+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Отголоски мощного землетрясения из Красноярского края дошли до Кузбасса

0
Фото:  

Жители шахтерской земли ощутили отголоски мощного землетрясения, которое произошло в Красноярском крае.

По информации специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение произошло сегодня в 7:38. Судя по геоданным, эпицентр толчков находился на западе от Абакана в Красноярском крае, однако ощутимы они были и на территории Кемеровской области.


Магнитуда сейсмологического события составила 3,8. Интенсивность в эпицентре сейсмологи оценили в 4,6 балла.


На карте видно, что отголоски мощных подземных ударов дотянулись до города Междуреченск, что в Кузбассе. При этом специалисты указали, что тип подземной активности – "earthquake", а если простыми словами, то обычное природное землетрясение и угольщики к нему не причастны.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37744

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined