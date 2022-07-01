Отголоски мощного землетрясения из Красноярского края дошли до Кузбасса

По информации специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение произошло сегодня в 7:38. Судя по геоданным, эпицентр толчков находился на западе от Абакана в Красноярском крае, однако ощутимы они были и на территории Кемеровской области.

Магнитуда сейсмологического события составила 3,8. Интенсивность в эпицентре сейсмологи оценили в 4,6 балла.

На карте видно, что отголоски мощных подземных ударов дотянулись до города Междуреченск, что в Кузбассе. При этом специалисты указали, что тип подземной активности – "earthquake", а если простыми словами, то обычное природное землетрясение и угольщики к нему не причастны.