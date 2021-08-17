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Отец загулявшегося школьника объявили его пропавшим в Кузбассе

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Подросток в Анжеро-Судженске заставил своего родителя сильно переживать, решив подольше погулять по улицам города.

О пропаже 12-летнего мальчика полицейским накануне ночью сообщил отец бесследно исчезнувшего ребенка - 34-летний местный житель. Мужчина в беседе с правоохранителями рассказал, что его сын не вернулся домой после вечерней прогулки.


По информации были развернуты поисковые мероприятия, которые завершились уже под утро. Ребенка целым обнаружили на одной из улиц города.

- Стражам порядка мальчик пояснил, что все это время гулял по ночному городу, но уже собирался возвращаться домой, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Полицейские провели с мальчиком серьезный разговор, после которого отвезли к родителю. В отношении же отца впоследствии был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних».


Силовики также уточнили, что собранные материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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