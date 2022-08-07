Отец с малолетним ребенком погибли в ДТП под Новокузнецком

Накануне в субботу, 6 августа, на территории Новокузнецкого района произошло страшное ДТП со смертельным исходом: от полученных травм скончались 49-летний мужчина и его 12-летний сын. Сигнал об аварии поступил стражам закона около 9:00 по местному времени.
– Предварительно установлено, что со стороны поселка Малиновка в попутном направлении двигались автомобили Toyota Chaser и "Ока". Водитель "Оки" начал обгон впереди ехавшей Toyota, однако не справился с управлением, – прокомментировали в кузбасском ГУ МВД.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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