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Отец с малолетним ребенком погибли в ДТП под Новокузнецком

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Водитель отечественного автомобиля решился на обгон, в результате чего столкнулся с иномаркой. Погиб водитель "Оки" и его малолетний сын.

Накануне в субботу, 6 августа, на территории Новокузнецкого района произошло страшное ДТП со смертельным исходом: от полученных травм скончались 49-летний мужчина и его 12-летний сын. Сигнал об аварии поступил стражам закона около 9:00 по местному времени.

– Предварительно установлено, что со стороны поселка Малиновка в попутном направлении двигались автомобили Toyota Chaser и "Ока". Водитель "Оки" начал обгон впереди ехавшей Toyota, однако не справился с управлением, – прокомментировали в кузбасском ГУ МВД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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