Отец нанес сыну смертельное ранение ножом во время застолья в Кузбассе

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61-летний житель Прокопьевского района повздорил с взрослым сыном и, разозлившись из-за оскорбления, нанес ему удар холодным оружием прямо в грудь. 35-летний мужчина погиб на месте.

По информации, предоставленной в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, известно, что в ходе следствия правоохранителям удалось установить, что 35-летний мужчина с отцом распивали спиртное в квартире последнего, однако в какой-то момент начали конфликтовать. Родственник обвиняемого нецензурно высказался в отношении родителя, из-за чего последний взялся за нож.

- Во время застолья сын оскорбил отца нецензурной бранью. Тот разозлился и в ответ нанес ему удар ножом в грудь. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте, - сообщили в СУ СКР.

После поножовщины мужчина позвонил дочери, чтобы рассказать о произошедшем. Женщина приехала к отцу и вызвала «скорую». Медики констатировали смерть раненного ножом мужчины и вызвали правоохранителей.


Своей вины злоумышленник отрицать не стал. Ему также провели психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой он был признан вменяемым.


Дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), уже направлено в суд с обвинительным заключением.

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