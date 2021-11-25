Отец и сын пойдут под суд после кражи креста в Кузбассе

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Правоохранители завершили расследование дела, возбужденного в отношении новокузнечанина и его отца, приехавшего в Кемеровскую область из Химок. Злоумышленников обвиняют в разбое.

Сообщается, что 46-летний житель города Химки Московской области, ранее неоднократно судимый, приехал в Новокузнецк к своему 27-летнему сыну, в воспитании которого участия не принимал, так как был лишен родительских прав. В июле 2021 года мужчины совершили разбойное нападение на 39-летнего местного жителя, который возвращался утром домой по проспекту Металлургов. Злоумышленники избили потерпевшего и забрали у него золотую цепь, крест и кольцо. Общая стоимость украденных украшений составила более 58 тысяч рублей.


Правоохранители задержали мужчин. Выяснилось, что отец и сын начали общаться лишь три года назад, а химчанин заявил, что приехал в Новокузнецк, чтобы начать новую жизнь. Задержанные отрицали, что совершили преступление по предварительному сговору. По словам злоумышленников, они напали на потерпевшего из-за того, что он оскорбил молодого новокузнечанина. Однако данная версия была опровергнута, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Награбленное мужчины продали, а деньги потратили.


Сейчас уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой" направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Максимальное наказание ‒ десять лет лишения свободы.

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