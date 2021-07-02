Отечественный автомобиль влетел в дорожное ограждение в Кемерове

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Пользователи соцсетей поделились съемкой с места аварии в Кемерове, где легковушка протаранила дорожное ограждение.

Дорожный инцидент произошел около 23:45 в четверг, 1 июля, на улице Тухачевского, в районе дома №68 Кемерова. Со слов очевидцев, которые разместили видео с места ДТП в сообществе Сети, легковушка протаранила ограждение.


Судя по записи, автомобиль ВАЗ в результате происшествия получил серьезные повреждения, также в объектив камеры попал автоэвакуатор с еще одной легковушкой. Свидетели предположили, что произошло столкновение нескольких автомобилей, но на деле инцидент был одиночным.


Никто из людей не пострадал. Сотрудники кемеровского ОГИБДД выясняют все детали происшествия для принятия решения.

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