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Отечественный автомобиль на скорости протаранил BMW в Кузбассе: есть пострадавший

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В кузбасском поселении на скорости столкнулись BMW и ВАЗ, водитель которого при движении потерял контроль над машиной. В результате пострадали молодой пассажир отечественного транспорта.

Серьезное ДТП, в котором BMW и ВАЗ 21009 столкнулись лоб в лоб, произошло глубокой ночью в минувшую субботу, 9 апреля, на улице Магистральная, 56 в районе кузбасской деревни 2-я Пристань. По данным собеседника из региональной ГИБДД, сигнал об аварии поступил в 1:50 по местному времени.


В ходе разбирательств стражи закона установили, что водитель отечественного транспорта двигался по проезжей части со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением машины, из-за чего влетел в "немца". Последствия от удара можно заметить на фотографиях, предоставленных местными спасателями. Так, на кадрах видно, что обе машины при контакте практически полностью потеряли "лицо", а у одного из них и вовсе отлетело колесо.


Не обошлось и без пострадавших: травмы получил пассажир ВАЗ 2022 года рождения. Он попал в больницу, где медики назначили пациенту амбулаторное лечение. Известно, что водитель BMW уцелел, а вот остальные подробности происшествия уточняются.


В Госавтоинспекции обратились к автомобилистом с просьбой не пренебрегать правилами движения и соблюдать скоростной режим, учитывая все погодные и дорожные условия. Такой подход позволит существенно снизить число аварийных ситуаций, заключили в ведомстве.

Фото: ВКонтакте / "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"

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