Отечественный автомобиль на скорости протаранил BMW в Кузбассе: есть пострадавший

Серьезное ДТП, в котором BMW и ВАЗ 21009 столкнулись лоб в лоб, произошло глубокой ночью в минувшую субботу, 9 апреля, на улице Магистральная, 56 в районе кузбасской деревни 2-я Пристань. По данным собеседника из региональной ГИБДД, сигнал об аварии поступил в 1:50 по местному времени.

В ходе разбирательств стражи закона установили, что водитель отечественного транспорта двигался по проезжей части со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением машины, из-за чего влетел в "немца". Последствия от удара можно заметить на фотографиях, предоставленных местными спасателями. Так, на кадрах видно, что обе машины при контакте практически полностью потеряли "лицо", а у одного из них и вовсе отлетело колесо.

Не обошлось и без пострадавших: травмы получил пассажир ВАЗ 2022 года рождения. Он попал в больницу, где медики назначили пациенту амбулаторное лечение. Известно, что водитель BMW уцелел, а вот остальные подробности происшествия уточняются.

В Госавтоинспекции обратились к автомобилистом с просьбой не пренебрегать правилами движения и соблюдать скоростной режим, учитывая все погодные и дорожные условия. Такой подход позволит существенно снизить число аварийных ситуаций, заключили в ведомстве.