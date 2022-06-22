Отечественная легковушка загорелась в кузбасском дворе

В среду, 22 июня, в 00:43 очевидцы сообщили борцам с огнем о воспламенении ВАЗ-2114, который находился на переулке Владимирский в городе Гурьевск. На тушение отправилась одна автоцистерна с четырьмя пожарными.
– На момент прибытия горел моторный отсек. В результате он выгорел полностью, также обгорела передняя панель сидение. Причина – неисправность электрооборудования транспортного средства, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Ликвидировать возгорание удалось в 00:50. Обошлось без пострадавших.
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