Отечественная легковушка в Кузбассе улетела с дороги в кусты

В сообществе автомобилистов во "ВКонтакте" интернет-пользователи поделились видео с последствиями опрокидывания авто в Калтане. Судя по кадрам, отечественная легковушка вылетела с дороги и оказалась в кустах. О пострадавших не сообщается.

– Спит, – с иронией подчеркнули комментаторы.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГИБДД Кемеровской области, однако там заявили, что сигнала о произошедшем нет. Можно предположить, что водитель своими силами смог выбраться из сложной ситуации, не привлекая к делу стражей закона.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в южной столице Кузбасса произошла авария, в результате которой автомобиль влетел в бордюрный камень, а после перевернулся на крышу. Специалисты ГИБДД прокомментировали случившееся.