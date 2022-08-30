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Отечественная легковушка в Кузбассе улетела с дороги в кусты

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Фото:  

Водитель легкового авто не справился с управлением своего железного "коня" и оказался в кустах. Свалившуюся в заросли машину заметили очевидцы.

В сообществе автомобилистов во "ВКонтакте" интернет-пользователи поделились видео с последствиями опрокидывания авто в Калтане. Судя по кадрам, отечественная легковушка вылетела с дороги и оказалась в кустах. О пострадавших не сообщается.

Спит, с иронией подчеркнули комментаторы.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГИБДД Кемеровской области, однако там заявили, что сигнала о произошедшем нет. Можно предположить, что водитель своими силами смог выбраться из сложной ситуации, не привлекая к делу стражей закона.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в южной столице Кузбасса произошла авария, в результате которой автомобиль влетел в бордюрный камень, а после перевернулся на крышу. Специалисты ГИБДД прокомментировали случившееся.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Да!
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