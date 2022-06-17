Отечественная легковушка сгорела под утро у кузбасского села

Ранним утром в 5:14 в пятницу, 17 июня, очевидцы сообщили борцам с огнем о пожаре в автомобиле. Оказалось, что огонь охватил ВАЗ 2119 у поселка Кузбасский. На тушение выезжали пять человек на двух автоцистернах.

– На момент прибытия из автомобиля шел дым. В результате он обгорел внутри и снаружи, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС.

Обошлось без пострадавших. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за неосторожного обращение с огнем. Ликвидировать пламя удалось только к 5:56.