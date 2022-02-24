Отечественная легковушка самовоспламенилась в Новокузнецке

По данным борцов с огнем, сигнал о возгорании автомобиля на улице Кирова в Новокузнецка поступил в ведомство сегодня утром в 7:13 по местному времени, после звонка на место незамедлительно выехали восемь человек и две единицы спецтехники.
– Загорелась LADA Priora 2010 года выпуска. На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.
Потушить пламя удалось в 7:25. Уточняется, что огонь уничтожил легковушку полностью. Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования транспортного средства.
Загрузка комментариев