Отдыхавший на кемеровской Томи мужчина серьезно травмировался

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В кузбасской столице на водоеме произошел инцидент, в результате которого один из отдыхающих получил сильные травмы. О происшествии сообщили горожане в соцсетях.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 4 июля, на реке Томь. Жители областного центра, которые стали свидетелями травмирования человека, рассказали, что на лодочной станции, расположенной около Притомского проспекта, во время катания на плюшке пострадал мужчина.

– В Кемерове на станции при катании на плюшке пострадал мужчина. Катер столкнулся с другим катером проката плюшки, – сообщил автор публикации.

При этом, со слов очевидцев, горожанин получил серьезные травмы и едва не погиб, однако, прибывшие на место отдыха медики успешно его реанимировали.


В настоящий момент стражи порядка устанавливают подробности происшествия.

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