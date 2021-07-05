Отдыхавший на кемеровской Томи мужчина серьезно травмировался

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 4 июля, на реке Томь. Жители областного центра, которые стали свидетелями травмирования человека, рассказали, что на лодочной станции, расположенной около Притомского проспекта, во время катания на плюшке пострадал мужчина.

– В Кемерове на станции при катании на плюшке пострадал мужчина. Катер столкнулся с другим катером проката плюшки, – сообщил автор публикации.

При этом, со слов очевидцев, горожанин получил серьезные травмы и едва не погиб, однако, прибывшие на место отдыха медики успешно его реанимировали.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают подробности происшествия.