Отдых на берегу красивейшего кузбасского озера стал платным

По словам мэра Гурьевска Станислава Черданцева, с недавних пор одно из самых красивых озер региона – Апрелька – обзавелось организованным место отдыха. На берегу появился пирс, а также теперь там установлено несколько беседок для отдыхающих. При всем этом обновление участка не вызвало у людей радость, поскольку за вход на территорию отныне нужно платить.

– Лишь бы содрать деньги с людей, уже ничего нет бесплатного, с 1995 года туда приезжаем бесплатно, а сейчас 500 рублей с человека, все для народа, – возмутилась интернет-пользовательница в социальных сетях.

В свою очередь, некоторые жители Кузбасса считают, что подобная мера не имеет законного обоснования из-за уровня отдыха, который на текущий момент оставляет желать лучшего.

– А не подскажите сколько стоит там подышать воздухом? Хозяева базы, Вы его тоже арендовали? – с иронией поинтересовалась женщина.

Организаторы в ответ заявили, что каждый сам выбирает желаемый сервис, а "бесплатного пляжа на озере 90 процентов".