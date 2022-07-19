+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Отдых на берегу красивейшего кузбасского озера стал платным

2
Фото:  

За посещение одного из самых красивейших мест региона жителям и гостям шахтерского края отныне придется отдавать деньги арендаторам.

По словам мэра Гурьевска Станислава Черданцева, с недавних пор одно из самых красивых озер региона – Апрелька – обзавелось организованным место отдыха. На берегу появился пирс, а также теперь там установлено несколько беседок для отдыхающих. При всем этом обновление участка не вызвало у людей радость, поскольку за вход на территорию отныне нужно платить.

– Лишь бы содрать деньги с людей, уже ничего нет бесплатного, с 1995 года туда приезжаем бесплатно, а сейчас 500 рублей с человека, все для народа, – возмутилась интернет-пользовательница в социальных сетях.

В свою очередь, некоторые жители Кузбасса считают, что подобная мера не имеет законного обоснования из-за уровня отдыха, который на текущий момент оставляет желать лучшего.

– А не подскажите сколько стоит там подышать воздухом? Хозяева базы, Вы его тоже арендовали? – с иронией поинтересовалась женщина.

Организаторы в ответ заявили, что каждый сам выбирает желаемый сервис, а "бесплатного пляжа на озере 90 процентов".

Фото: ВКонтакте / Станислав Черданцев

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38315

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined