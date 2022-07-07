"Отдает кислятиной": кузбассовцы пожаловались на некачественный алкоголь

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В Сети житель Кузбасса обратился к местному губернатору, чтобы тот разобрался с качеством спиртных и газированных напитков, которые продаются в магазинах области.

По словам кузбассовца, качество спиртного, а именно вин и пива, в магазинах области оставляет желать лучшего. Мужчина указал, что у напитков ощутим кислый привкус, а это значит, предположил он, что "проблема в качестве воды из которого делают" продукцию или же на полках торговых сетей стоит контрафакт.

Невозможно пить.. А магазин деньги не возвращает.. За такое качество..И еще в других напитках тоже отдает кислятиной... Надо проверять все заводы по производству алкогольных напитков .. И газировок, сказал интернет-пользователь.

В свою очередь на комментарий отреагировали специалисты Роспотребнадзора. Они отправили недовольного гражданина в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу, где, по их данным, должны решить этот вопрос.

Да!
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