По словам кузбассовца, качество спиртного, а именно вин и пива, в магазинах области оставляет желать лучшего. Мужчина указал, что у напитков ощутим кислый привкус, а это значит, предположил он, что "проблема в качестве воды из которого делают" продукцию или же на полках торговых сетей стоит контрафакт.

– Невозможно пить.. А магазин деньги не возвращает.. За такое качество..И еще в других напитках тоже отдает кислятиной... Надо проверять все заводы по производству алкогольных напитков .. И газировок, – сказал интернет-пользователь.

В свою очередь на комментарий отреагировали специалисты Роспотребнадзора. Они отправили недовольного гражданина в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу, где, по их данным, должны решить этот вопрос.