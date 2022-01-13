От -34°C до +1°C: резкие перепады температуры ожидают кузбассовцев

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Синоптики Кемеровской области обозначили, как будет меняться температура на грядущих выходных.

Согласно информации специалистов Кемеровского гидрометцентра, завтра, 14 января, на территории Кузбасса сохранятся морозы. Ночью температура опустится до -23, -28°C, местами до -34°C. Днем немного потеплеет: -16,-21°C, местами -10,15°C. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Ночью по северу области пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами изморозь, дымка и дым. Напомним, что в связи с морозами в регионе ожидается ухудшение дорожной ситуации.


В субботу, 15 января, столбики термометров покажут ночью -17,-22°C. Местами похолодает до -23,-28°C. Днем максимальные показатели температуры составят -4,-9°C, местами -10,-15°C. Ветер сменится на южный, с порывами до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается.


Ночью в воскресенье ожидается -10,15°C, местами до -23°C. Днем резко потеплеет до -4,+1°C, местами до -9°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой ‒ а местами по северу умеренный ‒ снег.

Да!
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