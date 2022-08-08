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Освободившие трассу для "скорой" водители восхитили кузбассовцев

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В Кемеровской области спасение пациента попало на видео.

В социальных сетях появилось видео, снятое, судя по всему, из автомобиля скорой помощи в Кузбассе. Автор ролика сообщил, что на кадры попала перевозка пациента с инфарктом по трассе Кемерово - Анжеро-Судженск. Житель Кемеровской области рассказал, что все автомобилисты, несмотря на пробку, уступили дорогу карете скорой помощи.

‒ Я был удивлен, что все сознательные попались на трассе и уступили дорогу, человек жив, это самое главное! ‒ высказался автор поста в Сети.

Поступок водителей восхитил комментаторов. Они отметили, что автомобилисты поступили правильно и помогли спасти человеческую жизнь.

‒ Осталось еще что-то святое в сердцах людей. В принципе, так и должно быть. Но мы живем в такое время, где это редкость, к сожалению, ‒ поделилась своими размышлениями одна из жительниц региона.

Также пользователи Сети отметили, что водители обязаны пропускать "скорую" со включенным сигналом по правилам, однако на дорогах встречаются те, кто пренебрегают этим.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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