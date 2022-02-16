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Осужденный напал на сотрудника кузбасской колонии из-за мести

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Мужчина, отбывающий срок в одной из кузбасских колоний, напал на сотрудника учреждения.

Ранее судимый 36-летний мужчина, находящийся в одной из колоний Кемеровской области, во время прохождения по коридору штрафного изолятора ударил кулаком по лицу сотрудника учреждения.


Как сообщает региональный СК, заключенный решил таким образом ему отомстить за ранее изъятые запрещенные предметы. Коллеги пострадавшего сразу отреагировали и помогли изолировать осужденного.


Возбужденное уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" завершено. Материалы переданы в суд.

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