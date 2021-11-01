Осужденная за эксплуатацию рабского труда жительница Кузбасса отсудила у государства 250 тыс рублей

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Осужденная за эксплуатацию рабского труда жительница Кузбасса получит 250 000 рублей в качестве моральной компенсации.

Жительница Мариинска после освобождения из мест лишения свободы, где она отбывала наказание в колонии общего режима, обратилась с иском к Министерству финансов России и потребовала взыскать 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, который ей якобы был причинен в результате незаконного уголовного преследования.


Суд, изучив материалы дела, встал на сторону истицы, но удовлетворил ее требование частично, постановив выплатить женщине 250 000 рублей. После этого представитель Министерства финансов принял решение обжаловать вердикт в вышестоящей судебной инстанции, но безуспешно. Победа осталась на стороне бывшей осужденной.

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