Остекленный мост соединит берега Искитимки в Кемерове

Накануне в социальных сетях опубликовали фото, на которых запечатлен ход работ по строительству пешеходного моста в Кемерове. Мост пройдет над тепломагистралью №4 от Кемеровской ГРЭС и соединит два берега Искитимки.

‒ Конструкция самонесущая, держится на береговых опорах, поэтому на трубопроводы давление не оказывает, ‒ отметили сотрудники СГК на официальной странице в социальной сети.

Сейчас полностью завершена верхняя часть моста, следующим шагом станет установка нижнего каркаса и настила, по которому будут передвигаться пешеходы. Ожидается, что к весне 2022 года мост будет остеклен и снабжен подсветкой.