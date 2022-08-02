Оставленные отдыхающими на острове отходы возмутили кузбассовцев

Междуреченцы обнаружили, что на острове у станции Бельсу неизвестные оставили отходы. Кроме того, неаккуратные отдыхающие выжгли траву на небольшом участке. На снимках, сделанных горожанами, видно, что в кусты свалены пластиковые бутылки, упаковки от полуфабрикатов и консервные банки. Подобная картина вызвала бурю возмущения у комментаторов.

‒ "Свиньи, ср*те дома и не выезжайте на природу", "Куда жизнь катится это капец", "Просто должны быть за такие дела штрафы в 1 прожиточный минимум, а не 500 рублей" (стиль сохранен прим. ред.), ‒ высказались пользователи Сети.

Один из кузбассовцев предположил, что отдыхающие "перепутали" траву с мусором из-за состояния алкогольного опьянения.