Оставленная без присмотра веранда сгорела под Кемеровом

Сигнал о возгорании на улице Октябрьская в поселке Ленинградский под Кемеровом поступил борцам с огнем сегодня около 09:01 по местному времени. На тушение выехали шесть человек и две единицы техники.

– На момент прибытия первого подразделения веранда жилого дома на двух хозяев горела открытым пламенем. В результате сгорела стена и деревянная обрешетка крыши. Общая площадь пожара 9 метров квадратных, – уточнили интернет-журналу в экстренных службах региона.

Возгорание удалось ликвидировать в 9:24. По предварительным данным, огонь возник из-за оставления источника открытого горения, тления без присмотра.